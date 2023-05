Sécheresse : la quasi-totalité de l'Hérault bascule en alerte ou alerte renforcée

Les bassins versants de l’Hérault, de la Lergue, de l’Orb, du Jaur, du Vidourle et de la nappe astienne ont été placés en alerte renforcée, le bassin versant de la Mosson et du Lez en situation d'alerte, et les autres zones du département ont été maintenues en vigilance.

Parmi les mesures mises en œuvres dans les zones en situation d'alerte, le remplissage des piscines privées ou le lavage des véhicules sont interdits et l'arrosage ne peut se faire qu'entre 20h et 8h. En situation d'alerte renforcée, lavage des voiries et arrosage des espaces verts privés et publics d'agrément sont strictement interdits, notamment. Des restrictions sont également en vigueur pour les usages agricoles et industriels de l'eau. Jeudi, le préfet de l'Hérault avait déjà rendu un avis défavorable à un projet de golf au nom de la préservation de la ressource en eau.