Sécheresse : alerte renforcée, crise... Les nouvelles consignes lors des restrictions d'usage de l'eau

En cas d'alerte renforcée, le nettoyage des façades, trottoirs et toitures notamment, est également interdit, avec les mêmes exceptions qu'en mode alerte. Pour le nettoyage des véhicules en station de lavage, l'autorisation ne vaut que pour certaines conditions de lavage permettant une économie en eau, les mêmes que celles listées au niveau précédent.

Pour les piscines privées, on conserve aussi les mêmes règles : les remises à niveau et les premiers remplissages sont les seuls à être permis. En revanche, une restriction spécifique s'applique pour les piscines ouvertes au public, qui ne pourront plus organiser un remplissage ou une vidange.

Du côté des golfs, l'arrosage est, cette fois, tout simplement interdit, sauf pour les greens et les départs. Les volumes consommés doivent être réduits d'au moins 60%. Pour les terrains de sport et les hippodromes, l'arrosage est de même interdit entre 11h et 18h. Quant aux espaces verts, pelouses et massifs fleuris, l'arrosage est totalement interdit, sauf pour les arbres et arbustes récemment plantés, une mesure valant à la fois pour les collectivités, les entreprises et les particuliers.