Sécheresse : Washington impose des restrictions d'eau à plusieurs États américains et au Mexique

Le fleuve Colorado, qui prend sa source dans les montagnes Rocheuses, est principalement alimenté par les chutes de neige qui s'accumulent durant l'hiver à haute altitude, avant de fondre progressivement durant les mois chauds. Mais sous l'effet du changement climatique, les précipitations diminuent et la neige fond plus vite, privant d'une partie de ses ressources un fleuve qui alimente en eau des dizaines de millions de personnes et de nombreuses exploitations agricoles.

"La sécheresse de plus en plus sévère qui touche le bassin-versant du fleuve Colorado est due aux effets du changement climatique, notamment la chaleur extrême et les faibles précipitations", a décrit le ministre adjoint à l'Intérieur Tommy Beaudreau. L'Ouest américain connaît cette année sa 23e année de sécheresse, ce qui en fait l'épisode le plus grave en plus de 1000 ans.