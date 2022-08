Sécheresse : sur LCI, Eric Piolle propose une tarification progressive de l'eau

Selon lui, il faudrait que "les premiers mètres cubes soient gratuits", justifiant cette mesure par le fait que l'eau est un bien commun à partager. À partir d'un certain niveau, les tarifs deviendraient exponentiels. "Plus on consomme, plus ça coute cher", souhaite-t-il mettre en place, réitérant sa volonté que les inégalités sociales soient prises en compte dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est à cette fin qu'il s'est dit pour des limitations plus importantes de l'arrosage des golfs.

Le maire de Grenoble a par ailleurs rappelé que le partage de l'eau était aussi un enjeu agricole et industriel alors que ces acteurs de la vie économique sont, eux aussi, confrontés à des restrictions de l'utilisation de l'eau. "Il y a beaucoup de recherche et développement à faire pour consommer de moins en moins d'eau dans nos processus industriels", appelle-t-il encore, ajoutant : "C'est un bien commun qu'il faut préserver".