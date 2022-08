"Danger de mort" : deux refuges du Mont-Blanc ferment en raison des chutes de pierre

La mesure montre une nouvelle fois à quel point la montagne souffre face au changement climatique. Deux refuges emblématiques de l'ascension du Mont-Blanc, celui de Tête Rousse et celui du Goûter, ont fermé leurs portes jusqu'à nouvel ordre. En cause : le "danger mort" que représentent de nombreuses chutes de pierres dues à la chaleur, a annoncé la maire de Saint-Gervais (Isère), Jean-Marc Peillex.

L'édile pointe par ailleurs l'attitude irresponsable de certains alpinistes en cette saison particulièrement sensible. "Aujourd'hui, on voit des alpinistes toute la journée qui vont sur le massif, en permanence, comme si on était à Disneyland ou au Parc Astérix", s'indigne-t-il auprès de l'AFP. "Ils s'en foutent, ils se moquent de nous, des gendarmes, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de fermer les refuges du Goûter (120 places) et de la Tête rousse (74 places) ainsi que le camp de base qui autorise entre 40 et 50 campements", détaille le maire. Seul le refuge du Nid d'Aigle, à l'arrivée du tramway du Mont-Blanc, reste ouvert.