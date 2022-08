Sécheresse et manque d'eau potable : dessaler l'eau de mer, une solution viable ?

Mais cette affirmation est contredite par de nombreuses études et scientifiques. D'abord, l'impact environnemental de ces usines est aujourd'hui de plus en plus critiqué, notamment par l'Onu qui lançait une alerte en 2019. En cause, le rejet de saumure (eau très chargée en sel) et son impact sur l'environnement. Selon plusieurs études, elle serait en partie responsable de l'augmentation de la température des océans.

Une telle opération demande aussi énormément d'énergie pour pouvoir être assurée jour et nuit. Un impératif qui ne colle pas franchement avec la demande de "sobriété énergétique" formulée par le gouvernement à l'approche de l'automne et des mois plus froids de cet hiver. Et ce, sans compter le prix d'un m3 d'eau produite de cette façon, qui est quatre fois plus élevé que la moyenne.