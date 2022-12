Sécheresse : malgré l'hiver, plusieurs départements toujours en alerte

Des bassins de l'Aisne (02), de la Corrèze (19), de l'Hérault (34), du Lot (46), de la Lozère (48), de l'Oise (60), des Pyrénées-Orientales (66), de Seine-Maritime (76), du Tarn-et-Garonne (82) et de l'Yonne (89) sont ainsi concernés par des alertes entraînant notamment des limitations de prélèvements à des fins agricoles ou encore des interdictions à certaines heures d'arroser les jardins, les espaces verts, les golfs ou de laver sa voiture.

L'alerte est renforcée pour certains bassins situés en Corrèze (19), en Haute-Garonne (31), dans l'Hérault (34), en Lozère (48), dans l'Oise (60), dans les Pyrénées-Orientales (66), en Seine-Maritime (76), dans les Deux-Sèvres (79) et dans le Tarn-et-Garonne (82). Cela entraîne des réductions plus importantes des prélèvements à des fins agricoles, comme une limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures... jusqu'à leur interdiction. Dans l'Aisne (01) et dans le Maine-et-Loire (49), les alertes concernent spécifiquement les eaux souterraines.