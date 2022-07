Récolter la vapeur d’eau, tracter des icebergs… Ces solutions controversées pour pallier le manque d’eau

Près de 70 départements Français visés par des restrictions d’eau, l’état d’urgence décrété dans cinq régions d’Italie face à la pire sécheresse qu’ait connue le pays depuis 70 ans, des manifestations liées au manque d’eau au Moyen-Orient ou dans le nord de l’Afrique… avec le changement climatique, la ressource en eau est devenue l’un des principaux enjeux du XXIe siècle.

Alors que près de 2,3 milliards de personnes vivent dans des régions où la quantité d’eau disponible est inférieure à la demande (stress hydrique), certains scientifiques tentent de trouver des solutions pour pallier ce problème. Et des pistes, parfois controversées, ont fait leur apparition ces dernières années.

Dans un rapport publié en mai et intitulé "ressources en eau non conventionnelles", des experts de l’ONU issus de l’université des Nations unies (UNU) et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont tenté de trouver de nouvelles sources d’eau face à l’épuisement des ressources dites "conventionnelles" comme l’eau de pluie, celle issue de la fonte des neiges, des rivières ou encore des nappes phréatiques. Les chercheurs estiment ainsi qu'il est "temps d’augmenter le prélèvement des diverses et abondantes sources en eau non conventionnelles, les millions de kilomètres cubes d’eau contenus dans les aquifères profonds terrestres et marins, dans le brouillard et les icebergs".