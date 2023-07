Sécheresse : VigiEau, la nouvelle plateforme qui recense les restrictions d'eau dans votre commune

Sur France Inter, Christophe Béchu a rappelé que l'été 2022 avait "été hors normes", avec 700 communes privées d'eau potable. Il avait été marqué par une sécheresse "qui a atteint des niveaux records, en partie à cause d'un mois de juillet catastrophique avec 90% de déficit hydrique". Or depuis, "les nappes ne se sont pas rechargées" et la France reste donc "dans une situation de vigilance". Si l'on assiste "à nouveau un mois de juillet comparable à celui de l'année dernière, on ira vers des jours qui seront compliqués", a ajouté le ministre. Sous l'effet du changement climatique, ces épisodes de sécheresse sont plus récurrents et plus intenses. Déjà deux fois plus fréquents qu'en 1960 au niveau national, ils vont encore se multiplier à l'avenir.