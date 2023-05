VIDÉO - Sécheresse : comment les piscines et parcs aquatiques économisent l’eau

Ici, c’est près de 25.000 litres d’eau par jour qui ne seront plus gaspillés. Et les mesures ne s’arrêtent pas là, à l’intérieur aussi, il a fallu agir. L’eau des pédiluves ne coule plus en permanence et les bassins ne seront pas vidés à la fin de l’été. De quoi économiser plus de deux millions et demi de litres d’eau nécessaires pour tout remettre à niveau.