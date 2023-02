Sécheresse hivernale : contre les probables pénuries d'eau, quels gestes pouvons-nous faire ?

Les habitants, les collectivités et les professionnels seront appelés à réduire leurs prélèvements d'eau, plus ou moins fortement selon les secteurs. "Si on ne prend pas ces mesures et s'il ne pleut pas, ça veut dire que cet été on n'a pas d'eau pour les touristes, pour les agriculteurs, on n'a pas d'eau pour les piscines", résume le maire PCF d'Elne (Pyrénées-Orientales), Nicolas Garcia, dont la commune est déjà sous restrictions. Christophe Béchu a aussi estimé que dans les années à venir "on aura entre 10 et 40% d'eau disponible en moins", appelant à "la sobriété et à l'innovation".