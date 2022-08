Sécheresse : peut-on être verbalisé pour l'arrosage de son jardin ?

En pratique, les agents chargés du contrôle privilégient la vérification des captages d'eau, qui peuvent par exemple être utilisés de façon indue par des agriculteurs pour l'arrosage de leurs exploitations. Si leur polo est floqué "police de l'environnement", ces agents appartiennent à l'office français de la biodiversité. Leur vigilance porte d'ailleurs avant tout sur le niveau des cours d'eau, pour éviter leur asséchement complet, et la disparition irrémédiable de leur faune aquatique et des écosystèmes. L'effort est concentré sur les zones les plus tendues, où les arrêtés préfectoraux sont les plus restrictifs.