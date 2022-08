Sécheresse : des agriculteurs espagnols troquent l'olive pour la pistache

Sécheresse oblige, de nombreux agriculteurs partout en Europe se voient contraints de revoir leurs pratiques et de s'adapter pour survivre face au changement climatique. En Espagne, de plus en plus d'entre eux ont abandonné la culture de l'olive pour celle de la pistache, un "or vert" plus facile à produire et plus rémunérateur, sur lequel le journal britannique The Guardian s'est penché. Ce revirement pourrait même permettre de revitaliser l'une de ses plus pauvres régions du pays, située au cœur des terres : la Castille-La Manche, menacée par le déclin économique et le dépeuplement.