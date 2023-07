68% des nappes phréatiques en dessous des normales : pourquoi cette sécheresse est inquiétante

Leur niveau reste très bas, trop bas même. 68% des nappes phréatiques affichent toujours un niveau inquiétant. "Depuis l'été dernier, les nappes ne se sont pas rechargées. (...) On est toujours à 68% des nappes sous les normales de saison", a annoncé, mardi 11 juillet, sur France Inter, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, alors que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), chargé de leur surveillance, doit publier mercredi son rapport. Le mois dernier, malgré les intempéries, 66% des nappes, étaient à des niveaux modérément bas à très bas sur l'ensemble de l'Hexagone.

"Par rapport au mois dernier, on a globalement une situation meilleure en Bretagne, plus mauvaise dans le bassin parisien et qui est préoccupante dans le couloir rhodanien et sur une partie du pourtour méditerranéen", a-t-il détaillé.