Sécheresse : depuis le Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron appelle à un "plan de sobriété sur l'eau"

"Sur la sécheresse, on va se doter d'une planification en la matière. On a transmis ces derniers jours au conseil d'État un décret pour mieux réutiliser les eaux usées", a-t-il notamment expliqué, avant de lister plusieurs objectifs : "mieux utiliser nos eaux, avoir moins de fuites, préserver les choses, mettre en place des structures partout sur le territoire pour permettre les rétentions collinaires, pour permettre aux agriculteurs de fonctionner".

"La sécheresse hivernale est là, on n'a pas eu assez de pluie dans des moments-clé qui permettent de reconstituer nos nappes phréatiques. Donc, on sait qu'on sera confronté, comme l'été dernier, à des problèmes de raréfaction. Plutôt que de s'organiser dans la contrainte au dernier moment, avec des conflits d'usage, on doit planifier tout ça", a insisté Emmanuel Macron, répétant que l'"on doit tous faire plus attention" face aux ressources en eau.

"En fonction de l'évolution des nappes phréatiques, des précipitations, voilà les parts d'efforts que l'on demande à chacun", a-t-il aussi illustré. Fin janvier, son ministre de la Transition écologique Christophe Béchu avait déjà évoqué le projet d'une forme d’Ecowatt de l’eau, un outil sur lequel "on trouvera l’état des tensions dans le secteur où on se trouve" sur le modèle de celui consacré aux tensions d'approvisionnement les réseaux électriques.