Sécheresse : les Côtes-d'Armor bientôt privées d'eau potable ?

La Bretagne compte très peu de nappes phréatiques. L'approvisionnement se fait essentiellement par les cours d'eau et les barrages. L'un d'eux, le plus grand des Côtes-d'Armor, ne se remplit plus. Pire, il se vide de 300 litres par seconde. Michel Raffray, président du Syndicat départemental d'alimentation en eau potable, est inquiet : "D'habitude, à cette époque-ci, on ne voit pas la partie sablée, on est à moins deux mètres pratiquement."

Résultat, le département n'a plus que 30 jours de réserves en eau potable. "On a des réunions régulières tous les quinze jours à la préfecture et ça ne s'améliore pas ; ça continue à se détériorer. On arrive en période hivernale, on peut espérer quand même que l'eau revienne à un moment donné. Mais si ça ne s'améliore pas, on n'a pas de plan B, on ne sait pas faire", ajoute-t-il.