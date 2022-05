Sécheresse en France : Marseille manquera-t-elle d'eau potable cet été ?

"C'est effectivement très inquiétant parce qu'on est seulement début mai. Ce genre d'épisode arrive plutôt fin juin, voire début juillet", souligne Pierre Marquis, météorologue dans le département. "On a un mois et demi d'avance sur la sécheresse. C'est une situation inédite, que l'on n'a plus connue depuis 1959", poursuit-il. Et les chiffres le confirment : la disette en eau est très importante. À 20 km de Marseille, le déficit de précipitations atteint 68% par rapport à 2021. "On a reçu à peine 58 ml de pluie depuis le début de l’année, alors qu’on devrait être à plus de 200 ml", explique l'expert.

Pour le département, "il faut compter 65% de déficit de pluies", ajoute Paul Marquis, qui craint en outre la multiplication des incendies dans le secteur. "Ce manque de pluie date depuis quasiment un an. Et on sait très bien qu'il va faire de plus en plus chaud", prédit l'expert. À part quelques orages sporadiques, "n'aura pas de passages pluvieux généralisés et encore moins de quoi recharger les nappes phréatiques", annonce-t-il. "On se dirige vers l'inconnu."