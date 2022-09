Sécheresse : les dégâts aux bâtiments couteront jusqu'à 2,4 milliards d'euros en 2022

En 2003, l'épisode de sécheresse avait coûté 2,12 milliards d'euros, devenant la pire année sur ce plan depuis la création du régime "Catastrophes naturelles", en 1982. En 2018, année jusqu'à présent en deuxième position, les dommages ont été estimés à près de 1,5 milliard d'euros.

Du fait du réchauffement climatique, la sécheresse est "le péril le plus dynamique", a signalé Florence Lustman, présidente de France Assureurs, la fédération des assureurs. Selon une étude de la fédération publiée en 2021, la sécheresse en France a coûté 14 milliards d'euros entre 1989 et 2019 et devrait coûter environ 43 milliards entre 2020 et 2050.