Sécheresse en France : "On a entre trois et cinq ans pour agir"

Est-il encore temps de faire quelque chose pour endiguer cette catastrophe ?

On peut encore éviter ces risques. On a entre trois et cinq ans pour agir. Ce qu'il faut prioritairement, c'est remettre de la matière organique dans les sols, valoriser les terres, faire en sorte qu'il y ait le moins de pesticides possibles... D'où l'importance de la présence des arbres et des végétaux parce qu'ils maintiennent les sols et le taux d'humidité. On doit commencer à penser à longue échelle. Il faut arrêter de financer des millions qui feront plaisir qu'à quelques-uns pour une durée de cinq ans et qui ne feront qu'empirer la situation.