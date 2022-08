Sécheresse : plus de 100 communes privées d'eau potable

Les conséquences de la sécheresse toujours plus fortes. "Plus d'une centaine de communes en France aujourd'hui n'ont plus d'eau potable", a indiqué ce vendredi 5 août le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qualifiant la situation d'"historique", lors d'une visite dans les Alpes-de-Haute-Provence aux côtés du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.

Dans ces communes "il y a des approvisionnements qui se font avec des camions d'eau potable qu'on achemine (...) puisqu'il n'y a plus rien dans les canalisations", a précisé Christophe Béchu. "Tout l'enjeu c'est de durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d'en arriver là."