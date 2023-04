Sécheresse et incendies : quels sont les départements les plus à risque cet été ?

Et pour cause : les pluies de mars n'ont pas suffi à recharger les nappes phréatiques en France, dont 75% restent à des niveaux modérément bas ou très bas, rendant "avéré" le risque de sécheresse estivale pour certaines régions, a annoncé jeudi le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). En d'autres termes, les précipitations tombées entre le 1er et le 31 mars "n'ont pas été suffisantes pour engendrer une amélioration suffisante" de l'état des nappes dont 80% étaient déjà dégradées un mois plus tôt, indique l'organisme public.

Selon le BRGM, une quarantaine de départements métropolitains présentent ainsi un risque élevé de sécheresse "présageant d'un printemps et d'un été probablement tendus" sauf à connaître des pluies exceptionnelles dans les prochaines semaines. L'alerte vaut particulièrement pour les départements allant de la Picardie au bassin parisien, ainsi que le centre et le sud-est du pays, qui présentent un risque "très fort" de sécheresse. Plusieurs autres, en Champagne, dans le couloir Rhône-Saône, le Roussillon ou en Provence/Côte d'Azur, affichent toujours des "situations peu favorables" avec des niveaux qui restent très bas. Le Var et le sud de la Drôme présentent même des "niveaux historiquement bas".