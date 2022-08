Sécheresse en Haute-Corse : "Il n'y aura plus d'eau dans 25 jours", s'inquiète la préfecture

"Il n'y aura plus d'eau dans 25 jours !" En dépit des restrictions édictées à la mi-juillet pour diminuer la consommation d'eau, ces mesures n'ont pas porté leurs fruits en Haute-Corse. Les cours d'eau sont presque à sec, la végétation souffre de la sécheresse. "Si (elles) ont eu un certain effet, nous sommes loin des objectifs escomptés en termes d'économie d'eau et un certain nombre de violations du dernier arrêté a été constaté", a alerté la préfecture, mardi 2 août. Ainsi, "si nous continuons à ce rythme de consommation d'eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues", la pénurie guette le département.