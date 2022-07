Sécheresse : des fleuves italiens déjà à sec en ce début d'été ?

Sur l'une des photos partagées, on observe un logo laissant penser à celui d'un journal et sur lequel on peut lire "USA News". De quoi faire douter quelques instants du lieu ici représenté. Sur les autres clichés, rares sont par ailleurs les indices visuels permettant d'assurer que les fleuves à sec sont bien situés en Italie. Pour en avoir le cœur net, les outils de recherche d'image inversée sont utiles. Ils conduisent aux sites Internet qui les ont mis en ligne, et notamment des médias qui les ont utilisés pour illustrer des articles.

C'est ainsi qu'en quelques minutes, on retrouve la trace des différents photographes, ainsi que des dates auxquels ces scènes de sécheresse ont été capturées. Nous avons ainsi la confirmation : il s'agit bien ici de fleuves italiens totalement asséchés, observés au cours du mois de juin. Des plans tournés avec un drone montrent par exemple la Trebbia, rivière du Nord du pays passant par la ville de Piacenza et se jetant dans le Pô.