Sécheresse : enfin de la pluie dans la moitié Nord, la France coupée en deux

Dans le reportage du 20H en tête d'article, on voit se dessiner deux France, l’une en bleu, où les précipitations sont excédentaires par rapport aux normales de saison. L’autre en rouge, où il ne pleut pas assez. "La région méditerranéenne est en déficit de précipitations, de l'ordre de 70% à 80%. On peut même parler de 90% pour les Pyrénées-Orientales. Dimanche, on en était au septième jour de pluie à Perpignan depuis le début de l'année", précise la responsable du service météo de TF1 Evelyne Dhéliat.