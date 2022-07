Sécheresse : la France va-t-elle manquer d'eau potable ?

Face à des réserves en eau au niveau bas, des pénuries surviennent déjà localement. Quelques communes sont d'ores et déjà alimentés par des rotations de camions citernes, leur ressource en eau étant réduite. Une situation qui ne devrait toutefois pas s'étendre au niveau national. "Pénurie généralisée, non, parce que beaucoup de grandes villes ont des dispositifs de sécurité. Ça permet de passer l'été et d'atteindre l'hiver avec les prochaines recharges", explique Laurent Brunet, président de la commission scientifique et technique de la Fédération des Entreprises de l'Eau (FP2E), qui s'occupent de la distribution d'eau.

Ce représentant de la FP2E s'oppose également à toute mesure de rationnement préventive. La question avait pu se poser, notamment à Rome, lorsque la ville avait été confrontée à des pénuries d'eau en 2017. "Il faut tout faire pour l'éviter", assure Laurent Brunet, expliquant qu'une situation pareille pourrait poser des problèmes sanitaires tout en mettant en danger le bon fonctionnement du réseau d'eau. "Ce n'est jamais bon pour un réseau d'eau d'être coupé puis d'être remis en service."

Pour Marillys Macé, les mesures de restriction d'eau mises en place avec les alertes sécheresse sont d'ailleurs faites pour éviter d'en arriver à cette situation. "Les arrêtés de restriction sont pris suffisamment en amont par les préfets pour permettre d'assurer le minimum vital" et la continuité de la distribution d'eau potable, explique-t-elle.