Sécheresse : les récoltes françaises en danger ?

Et l'exemple donné par les pays voisins n'augure rien de bon, comme le montre la carte ci-dessus : en Espagne et au Maghreb, l’on observe d’ores et déjà des diminutions drastiques de rendements et même parfois des pertes totales, à cause du déficit d’eau. Un constat "dramatique" qui pourrait prochainement s’appliquer aussi au sud de l’Hexagone, selon le spécialiste. "On retient notre souffle, parce que l’on n’est pas du tout sur la bonne tendance. S’il ne pleut pas à nouveau, on pourrait avoir dans deux mois le même scénario qu’en Espagne", où 3,5 millions d'hectares sont déjà "définitivement perdus", avance-t-il.

Iñaki Garcia de Cortazar, directeur de l’unité AGROCLIM à l'Inrae, se montre quant à lui plus réservé sur la question. "La pluviométrie reste très localisée, et le contraste peut être saillant entre les territoires, même si le déficit en eau reste global", explique le spécialiste. Mais il se dit tout de même "inquiet", en particulier pour les cultures du sud gourmandes en eau, comme le maraîchage. Les récoltes de courgettes, tomates, poivrons, aubergines ou encore de melon pourraient ainsi être menacées cette année dans le sud-est. Serge Zaka soulève aussi de son côté la question des fourrages, destinés à nourrir les élevages, surtout ovin et caprin dans cette zone, et qui sont déjà déficitaires. Certains végétaux, comme les vignes et les arbres, doivent aussi être suivis de près, puisque leur mort entraînerait des pertes sèches sur le long terme.