Sècheresse historique : la situation s'aggrave en Europe, plus d'un quart du territoire en état d'alerte

Le rapport du CCR ajoute qu'après cette longue séquence de prévisions inhabituellement sèches dans la majeure partie de l'Europe, des conditions proches de la normale sont prévues jusqu'en octobre. "Cela peut ne pas être suffisant pour récupérer complètement du déficit cumulé en plus de six mois, mais cela atténuera les conditions critiques de nombreuses régions européennes et des secteurs concernés", estime-t-il.

Pour autant, pour les régions du sud-ouest de l'Europe, "des conditions plus chaudes et plus sèches que la moyenne pourraient se produire jusqu'en novembre, et des régions de l'Espagne et du Portugal devraient continuer de connaître des niveaux de sécheresse importants".