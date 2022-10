Sécheresse "historique" et été caniculaire : des effets jusqu'en 2023 sur l'agriculture ?

"Les conséquences pour l'agriculture de cette sécheresse 2022 [...] pourraient être durables et peser sur le dépérissement de cultures pérennes ou la décapitalisation des cheptels au sortir de l'hiver prochain", a déclaré dans le communiqué Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. "Des analyses a posteriori des effets d'autres sécheresses d'intensité comparable de 1976 et de 2003 ont montré que les effets sur la production laitière ont été ressentis de manière décalée, à l'hiver et surtout au printemps (-2 à -9% selon les régions)", explique encore le ministère.

Pour soutenir l'élevage laitier, particulièrement exposé aux conséquences de la sécheresse et de la canicule, et les agriculteurs les plus fragilisés, des indemnisations leur seront versées "dès le début novembre", une période avancée "de plusieurs mois par rapport au calendrier habituel".