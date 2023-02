Sécheresse hivernale record : quels sont les départements les plus touchés ?

"La situation est plus grave que l'an dernier à la même époque et on a deux mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques", a indiqué le ministre ce week-end au Journal du dimanche à la veille d'une rencontre avec les préfets qui coordonnent les sept grands bassins du pays. Objectif : "planifier" les "problèmes de raréfaction d'eau" auxquels les territoires seront confrontés. Pour le ministre, les préfets ne devront pas avoir "la main qui tremble" au moment de prendre des arrêtés de restrictions. Dans les années à venir, "on aura entre 10 et 40% d'eau disponible en moins", a pointé le ministre, appelant à "la sobriété et l'innovation".