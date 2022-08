Épisodes méditerranéens : pourrait-on stocker l'eau de pluie en prévision des périodes sèches ?

Y'a-t-il un moyen de stocker cette eau qui tombe en abondance, et dont on manquera sans doute l'été suivant ?

Bernard Barraqué : Justement non, pas vraiment. D’abord ces pluies, qui sont effectivement de plus en plus fortes, sont malgré tout assez erratiques, et on ne sait ni où, ni quand elles vont tomber. Elles peuvent d'ailleurs être très violentes localement, et moins fortes ailleurs. Le raisonnement qui consiste à la récupérer, amène à imaginer qu’il faut construire des grandes bassines partout, comme le fait la FNSEA. On peut se dire : "Quand même, c’est dommage, toute cette eau douce qui part à la mer…", mais en réalité, c’est illusoire, parce qu’on ne peut pas retenir les crues, et que l’eau douce est indispensable aux écosystèmes estuariens.

Autrefois, on surélevait les digues de la Loire après chaque inondation. Et comme l’eau passait toujours par-dessus, on montait chaque fois un peu plus haut. Jusqu’au jour où les ingénieurs des ponts, au 19ᵉ siècle, ont compris qu'il fallait en fait retenir l’eau pour éviter les inondations en aval. Dès lors, on a construit de grands barrages-réservoirs. Mais aujourd’hui, où en construire de nouveaux ? On a utilisé pratiquement tous les sites possibles sur le territoire, qui demandent des conditions spécifiques. Et finalement, on a renoncé aux derniers ouvrages quand on a compris qu’ils ne protégeraient pas des inondations les plus fortes. On se retourne vers des solutions territoriales comme "plus d’espace à la rivière", ainsi que des sur-inondations indemnisables de zones agricoles ou non construites.