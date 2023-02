Sécheresse : l'utilisation des eaux usées encore largement à la traîne en France

Le plan à venir du gouvernement permettra peut-être d'aller plus loin dans les mois à venir. Il s'agira notamment de garantir que la meilleure réutilisation des eaux usées ne s'accompagne pas d'un accroissement des risques. Comme le souligne l'ORS-IDF, "compte tenu des éléments présents dans les eaux usées, la réutilisation d’une eau de mauvaise qualité peut présenter des risques pour la santé et l’environnement". Que ce soit à cause des pesticides, des métaux lourds ou encore des diverses bactéries et micro-organismes. Un "traitement adéquat" est alors plus que jamais nécessaire, et même "impératif dans le

cas d’une REUE".

Notons que l'an passé, l'entreprise Veolia indiquait vouloir équiper une centaine de ses stations d'épuration en France afin leur permettre de fournir de l'eau à des fins non potables. Un premier pas qui accompagne une prise de conscience des acteurs du secteur.

L'agriculture pourrait bénéficier à moyen et long terme de cette évolution des usages. On note que l'irrigation des terres cultivables utilise, en moyenne, chaque année 10% de l'eau prélevée à travers l'Hexagone.