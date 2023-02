Sécheresse : la production hydroélectrique déjà menacée en France ?

La retenue d'eau doit se remplir théoriquement avec la fonte des neiges, mais pour l'heure, son niveau est trop bas, et cette réserve doit être préservée pour la saison estivale. Pour cause, le lac des Bouillouses ne contient actuellement que 2,7 millions de mètres cubes d'eau, contre le double à la même période l'an dernier. Or 1,2 million de mètres cubes sont nécessaires notamment pour fournir de l'eau potable aux communes alentour, un seuil qui sera bientôt atteint.

Du côté de la Dordogne, le barrage de Tuilières à Saint-Capraise de Lalinde produit en temps normal 148 GWh par an, l'équivalent de la consommation annuelle de 60.000 habitants. Ce rythme de production semble bien difficile à atteindre cette année, puisque le cumul moyen de pluie ne grimpe qu'à 0,8 mm ces dernières semaines dans la région, contre 80 mm habituellement à la même période, comme le souligne aussi France 3 Régions. Selon le site, EDF a déjà commencé ces dernières années à relâcher les vannes en été face aux débits des rivières très bas, pour conserver une réserve minimale pour l'irrigation et l'utilisation locale de la ressource en eau, et ce phénomène devrait s'amplifier à l'avenir.