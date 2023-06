Sécheresse : le niveau des nappes dans les Pyrénées-Orientales inquiète particulièrement

Situation inédite du côté de Perpignan. A l'approche de l'été, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), chargé de la surveillance des nappes phréatiques, a fait état d'un niveau qui "n'évolue que et demeure globalement peu satisfaisant" partout en France, concernant le niveau des nappes phréatiques. Deux tiers des nappes phréatiques sont toujours au plus bas pour la saison et cela ne pourrait être qu'un début. L'inquiétude est particulièrement forte pour les nappes du Roussillon, situées dans les Pyrénées-Orientales.