Sécheresse : le nord du Jura placé en vigilance "crise", le plus haut niveau d'alerte

Les précipitations ont été "insuffisantes" et la situation est alarmante. La partie nord du Jura a été placée, jeudi 21 septembre, en vigilance "crise" pour les usages "non-économiques" de l'eau - soit le niveau d'alerte le plus élevé - et à "alerte" (deuxième niveau) pour les usages économiques. Ces mesures impliquent notamment l'arrêt total de l'arrosage et du nettoyage des façades, toitures et trottoirs par les particuliers, de même que l'arrêt de l'arrosage des terrains de sport, et l'interdiction du remplissage et de la vidange des piscines.

Pour le secteur économique, cela implique une interdiction du lavage des véhicules en station (sauf systèmes équipés de haute pression ou de recyclage de l'eau), l'arrêt de l'arrosage des pistes de chantier ou encore des golfs en journée. Les industriels sont eux tenus de réduire de 10% leurs prélèvements.