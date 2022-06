Sécheresse : le plus grand lac artificiel de France à un niveau "inquiétant"

Le lac de Serre-Ponçon, au cœur des Hautes-Alpes, est le plus grand lac artificiel de l'Hexagone. La carte postale semble parfaite, mais il ne faut pas se fier aux apparences. "En temps normal en début de saison, il y a de l'eau mais avec la sécheresse hivernale, on commence la saison avec beaucoup moins d'eau, à moins sept mètres", explique Alexis Aubespin, directeur de l'office de tourisme. Pas de neige en hiver ni de pluie alors le niveau de l'eau baisse inexorablement. Une situation préoccupante pour les professionnels, notamment ceux du secteur du tourisme.

Le gérant d'une base nautique que nous avons rencontré doit renoncer à une partie de son activité et de son personnel, une première en douze ans d'activité. "On a une clientèle qui vient spécifiquement pour pratiquer la voile, on ne pourra pas les accueillir. On risque de diminuer légèrement notre masse salariale pour pouvoir assurer une saison quand même", déplore Thierry Allamanno, directeur du club nautique alpin du lac de Serre-Ponçon.