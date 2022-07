Sécheresse : les astuces des campings pour économiser l’eau

Mais ces mesures ne s’arrêtent pas là. Sur ce camping de 200 places, les arbustes ne sont plus arrosés et tous les robinets des mobile-homes ont été équipés. "On installe des mousseurs dans tous les mobile-homes. Ça nous permet une économie d’eau de 30%. Ça permet aussi d’avoir quasiment le même débit d’eau avec de l’air en même temps mais sans toucher au confort, à la pression", poursuit François.

Même chose au niveau des sanitaires. Grâce à tous ces équipements, l’établissement a réduit de 11% sa consommation d’eau. Les clients aussi jouent le jeu. "On prend que ce dont on a besoin. On fait attention toute l’année donc on garde les bonnes habitudes", témoigne l’un d’eux.