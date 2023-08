Sécheresse : les golfs français consomment-ils chaque année autant d'eau que la ville de Lyon ?

Sur les réseaux sociaux, des internautes mettent en avant un rapport parlementaire. Ce dernier estime ainsi que "la consommation totale en eau de tous les golfs représentait 36 millions de mètres cubes" par an. Si de tels ordres de grandeur ont bien été présentés, ces données sont aujourd'hui trop anciennes pour être prises comme référence. Le rapport date en effet de 2003.

Une étude plus récente, à laquelle a activement pris part la fédération française de golf (FFGOLF), remonte à 2013. C'est elle qui est aujourd'hui avancée pour proposer une évaluation plus précise. Le document, de 250 pages, indique que le volume d'eau global consommé par an est de "29,2 millions de mètres cubes". La FFGOLF insiste sur les efforts réalisés par les gestionnaires pour réduire les besoins en eau et notent que ceux-ci diminuent au fil du temps.