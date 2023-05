Sécheresse : malgré la pluie, deux tiers des nappes phréatiques toujours à des niveaux insuffisants

"À partir de mai, la période de vidange devrait se généraliser à l’ensemble des nappes et les niveaux devraient rester en baisse jusqu’à l’automne", prévient le BRGM, ajoutant que "la situation en début de printemps est plus déficitaire que l'année dernière", où seulement 58% des nappes étaient sous les normales en avril. Ce qui peut alors présager d'un été encore plus sec cette année. Dans cette perspective, le ministère de la Transition écologique a publié une nouvelle carte permettant des visualiser les territoires soumis à des restrictions d'eau.