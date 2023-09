"On veut de l'eau" : la colère monte à Mayotte, en pleine pénurie dans l'archipel

La manifestation est aussi l'occasion de médiatiser les difficultés connues par les habitants de l'archipel au quotidien à cause de cette pénurie. "Je travaille en soins palliatifs, à domicile, mes patients souffrent de plus en plus du manque d'eau", explique Louise Bigot, une infirmière de 33 ans. "Certains n'en ont pas depuis des semaines. Dans un bidonville, le robinet ne fonctionne plus depuis mi-juillet. Des citernes viennent mais leur fréquence est aléatoire. Et puis, de plus en plus de patients souffrent de diarrhée. Ils ont du mal à respecter les recommandations de l'ARS (agence régionale de santé) et à faire bouillir l'eau."