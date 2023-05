Sécheresse : l'eau minérale Hépar va-t-elle manquer dans les rayons ?

Un tiers des forages à l'arrêt. Jeudi 4 mai, la branche "Eau" du géant mondial Nestlé a annoncé son intention de suspendre l'exploitation de deux des six forages utilisés pour la commercialisation de son eau Hépar, dans les Vosges. Cette décision s'inscrit dans un contexte d'aléas climatique et de sécheresses chroniques dans de nombreux départements avant même le début de la saison estivale. Pour l'heure, le groupe dont la maison-mère est en Suisse n'a pas précisé la durée de cette suspension. .

"Nestlé Waters est confrontée, comme l'ensemble de son industrie, à des conditions climatiques qui se détériorent, avec des événements plus fréquents et plus intenses, tels que les sécheresses régulières suivies de fortes pluies, qui affectent les conditions d'exploitation de certains forages sur son site des Vosges", a indiqué le groupe à l'Agence France-Presse. Si le groupe distribue également les marques Vittel, Contrex et Perrier, seule Hépar est concernée par cette mesure.

Les forages suspendus ont été choisis car "sensibles". Ils sont à de "faibles profondeurs" et donc d'autant plus exposés aux "aléas climatiques". Ces derniers affectent "la disponibilité de la ressource en eau sur ces forages et rendent très difficile le maintien de la stabilité des caractéristiques essentielles d'une eau minérale naturelle". Le groupe n'a pas précisé pour l'instant la durée prévisionnelle de cette suspension et n'a pas souhaité communiquer sur les quantités prélevées sur ces deux forages.