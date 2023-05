Sécheresse : 5 questions autour de l'interdiction des piscines hors-sol

"Ce département vit par anticipation ce que risque de vivre une partie des départements du pourtour méditerranéen", a affirmé au sujet de cet épisode de sécheresse inédit, Christophe Béchu, lors d'un Comité d'anticipation et de suivi hydrologique (CASH), jeudi dernier. De quoi imaginer un élargissement de la mesure à d'autres départements, voire d'autres régions ? La question se pose alors que la France est le deuxième pays le plus équipé en matière de piscines privées, derrière les États-Unis. Le Vaucluse est l'un des dix départements où l'on compte le plus de piscines privées avec pas moins de 16% des logements qui en sont équipés. Or, une partie du département se trouve actuellement en alerte sécheresse, contraignant les propriétaires à ne faire que des mises à niveau pour l'heure.

Pour rappel, en Provence, les propriétaires d'une piscine de plus de 10 m³ ne peuvent déjà plus la remplir dans 47 communes des Bouches-du-Rhône, comme Allauch, Aubagne, Bouc-Bel-Air ou plusieurs arrondissements de Marseille (4e, 5e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e). 85 communes dans le Var, notamment Draguignan et Hyères, figurent également sur la liste des territoires restreints.