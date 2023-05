Sécheresse : un projet de golf de luxe retoqué par le préfet de l'Hérault pour "préserver la ressource en eau"

Le projet de golf en question se situe sur le domaine Lavagnac sur la commune de Montagnac, à quelques kilomètres de Montpellier. Le domaine, d'une superficie de 200 hectares, abrite un château du XVIIIe siècle et un jardin à la française d'André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV et de Versailles. Outre le golf 18 trous, le promoteur prévoyait la construction de 410 logements, appartements et villas avec piscine. Un complexe de luxe décrit par la société "Nicklaus Design" - du nom du légendaire golfeur américain Jack Nicklaus - comme un golf qui revêtira "une dimension exclusive et singulière à travers son parcours qui serpentera entre vignes et château".

Des arguments qui n'ont ému le préfet qui a estimé qu'à "l'heure où le réchauffement climatique conduit à des périodes de sécheresses durables et où la ressource en eau doit être préservée, tout projet de conception ancienne mérite d'être réinterrogé à l'aune des enjeux auxquels nous sommes confrontés". À l'été 2022, alors que la France a été touchée par une sécheresse historique, un vaste débat avait éclaté autour de l'utilisation de l'eau par ces sites de loisirs, bénéficiant depuis 2019 de conditions particulières sur l'utilisation de la ressource.