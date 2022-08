Sécheresse : pourquoi certaines stations de lavage automobile restent ouvertes malgré les restrictions ?

La sécheresse historique n'épargne aucun recoin du pays, et entraîne de plus en plus de restrictions. Laver son véhicule, qu'il soit public ou privé, en station de lavage automobile est donc désormais interdit dans de nombreuses communes de l'Hexagone, qui compte près de 10.000 stations. Des interdictions croissantes, prises indépendamment par les préfectures et les départements, au cas par cas. Une exception existe : les stations qui réutilisent l’eau en circuit presque fermé ont parfois le droit de rester ouvertes, mais elles sont extrêmement rares.

Certaines stations classiques (qui retraitent l’eau dans des cuves avant de la jeter à l’égout) restent pourtant ouvertes, pour les véhicules spécifiques - ayant une obligation réglementaire (sanitaire, alimentaire) ou technique (bétonnières, matériels agricoles liés aux moissons) ou liée à la sécurité. Et dans les faits, ces stations sont fréquentées par d'autres usagers, faisant fi de l'interdiction. De nombreux médias locaux rapportent en effet que les arrêtés préfectoraux d'interdiction de lavage de voitures ont généralement du mal à être respectés.