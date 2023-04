Pourquoi la France a-t-elle misé sur le maïs, accusé de consommer beaucoup d'eau ?

Si cette plantation convainc rapidement, c’est qu’étant une culture d’été, "elle correspondait à un creux dans les usages des sols", explique le spécialiste. Mais c’est aussi une plante "très efficace", à la production rapide. Son cycle est court : semé en avril, le maïs peut être récolté en septembre, soit un intervalle deux fois plus court que pour le blé, semé à l’automne et récolté en juillet. Les rendements sont également avantageux. Ceux-ci varient d’une année sur l’autre, mais pour prendre l'exemple de la période 2017-2021, ils ont grimpé à environ 94 quintaux par hectare pour le maïs grain, contre quelque 73 quintaux pour le blé tendre sur la même période, d'après l'Agreste, le service statistique du ministère de l'Agriculture.

En France, les parcelles se découpent entre ce maïs grain, destiné à l’alimentation animale et l’industrie de transformation, le maïs fourrage servant à alimenter les bovins laitiers plus spécifiquement, et le maïs doux, pour l’alimentation humaine. Sous toutes ces formes, on enregistre 2,8 millions d’hectares de maïs dans le pays, selon les derniers chiffres de 2021. "Cela représente quelque 20% des parcelles agricoles en général", explique Nicolas Baghdadi, chercheur à AgroParisTech. "Le chiffre tombe à 11% si l’on considère plus globalement toute la surface agricole utile, en incluant les prairies, les vergers et les vignes."

Mais plus que la surface occupée, c'est surtout la consommation en eau de la plante qui est souvent sous le feu des critiques, puisqu’elle a besoin d'être arrosée en juillet et en août, période où les déficits sont les plus marqués. "Lorsque le maïs a été intégré à un schéma productiviste, les promoteurs de la grande agriculture irriguée s’en sont donnés à cœur joie. Ça a été au-delà du raisonnable", constate Thierry Ruf, déplorant des cultures "hégémoniques". À l’heure actuelle, environ 18% de l’eau consommée en France est dédiée à la culture de maïs, comme nous vous l’expliquions dans cet article. La plante, hors fourrages, représente aussi 32% des surfaces agricoles irriguées, selon l'Agreste.