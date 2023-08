Sécheresse : près de trois quarts des nappes phréatiques sous leur niveau normal

La pluie ne suffit pas. Le nombre de nappes phréatiques en dessous des normales de saison est en hausse en France. Au 1er août, 72% d'entre elles sont toujours déficitaires, contre 68% le mois précédent. "On est sur des données qui sont comparables à l’année dernière à la même époque" mais la situation est "très contrastée" selon les régions, a-t-il expliqué le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. "On a à la fois une situation qui est meilleure dans le grand ouest de manière générale, en particulier en Bretagne, une partie de l’Aquitaine, mais on a à l’inverse une situation qui est plus inquiétante avec des niveaux historiquement bas du côté par exemple de la vallée du Rhône et de la Saône", a détaillé le ministre.