Sécheresse : les restrictions d'eau élargies à 31 nouvelles communes dans le Puy-de-Dôme, dont Volvic

Dans le détail, les habitants des 44 communes concernées ne pourront pas laver leur véhicule, remplir leur piscine ou arroser leur terrasse. L'arrosage des voies, aires de jeux et terrains de sport est également proscrit. Tout comme celui des espaces verts, jardins, vergers, plantes des fleuristes et pépiniéristes, mais seulement entre 10h et 18h. Du côté des entreprises, elles devront réduire à 25% leurs prélèvements sur les réseaux d'eau potable. La Société des eaux de Volvic (SEV), du groupe Danone, s'est déjà engagée à réduire de 5% ses prélèvements mensuels autorisés par l'État en cas d'alerte. Ce qu'elle fera aux mois de mai et de juin, selon un porte-parole de l'entreprise à l'AFP.