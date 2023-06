Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : la situation en légère amélioration

La préfecture a dès lors décidé de maintenir les restrictions d'eau sur la quasi-totalité du département, à l'exception de la Cerdagne, territoire situé dans les massifs de l'ouest des Pyrénées-Orientales et qui repasse en "alerte simple" face à la sécheresse. La majeure partie du département reste au plus haut niveau d'alerte, celui dit de "crise", et 26 communes sont en vigilance sur l'eau potable. Face au réchauffement climatique, "la situation nécessite de continuer à faire des efforts", a insisté le préfet.