"Du jamais-vu à cette période de l'année" : la sécheresse sévit toujours dans les Pyrénées-Orientales

Malgré l'approche de l'hiver, la sécheresse perdure dans les Pyrénées-Orientales, où le déficit pluviométrique s'élève à 80%. Conséquence, la préfecture a prolongé les mesures de restriction sur l’usage de l’eau "vraisemblablement jusqu'en janvier".

Après les fortes précipitations de ces dernières semaines, avec une succession de passages pluvieux presque continus dans le nord de la France, on en avait presque oublié que la sécheresse est toujours de mise dans certains départements. La situation est même particulièrement préoccupante dans les Pyrénées-Orientales, où le déficit pluviométrique est de 80%. "Je n'ai jamais vu septembre, octobre, novembre, quasiment sans une goutte de pluie", s'alarme ainsi Nicolas Garcia, vice-président du Conseil départemental en charge de l'eau, auprès de TF1Info.

"Pratiquement, toutes les nappes phréatiques sont en alerte renforcée. Près de 60% d'entre elles sont à un niveau de crise historique", poursuit-il. "Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Elle ne serait même pas acceptable en juillet. On est fin novembre, en pleine période de recharge des nappes phréatiques, et ça fait deux mois qu'il ne pleut pas."

Des restrictions en cours depuis près de deux ans

À tel point que la semaine dernière, la préfecture a prolongé une nouvelle fois l'arrêté sécheresse, "vraisemblablement jusqu'en janvier", indique Nicolas Garcia. Une situation inédite à cette période de l'année alors que les sols sont aussi secs qu'en plein mois d'août. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'il s'agit du seul département à ne pas avoir levé les mesures de restriction sur l’usage de l’eau... depuis le printemps 2022.

Parmi elles : l'interdiction de remplir ou remettre à niveau les piscines (sauf moustiques et travaux), de nettoyer sa terrasse, sa façade et son véhicule (sauf station de lavage), d'arroser les pelouses et d'arroser son potager (sauf deux jours par semaine, de 20h à 2h, dans toutes les communes ayant passé une convention d'économie avec la préfecture).

"On sait déjà qu'on aura un été 2024 catastrophique, à moins qu'on ait un mois de pluie complet en mars. Mais il faut vraiment beaucoup d'eau, car au printemps, les pluies sont absorbées en partie par la végétation", s'inquiète Nicolas Garcia. D'autant que ces épisodes de sécheresse ont déjà impacté les vignes, avec une faible production en 2023 (à peine 400.000 hectolitres au total, contre plus de 550.000 l'an dernier et 750.000 il y a dix ans) et "des vins très forts en degré parce que les raisins étaient secs". Et cela risque d'avoir des conséquences au-delà du millésime 2023 : les vignerons craignant que les plantes, épuisées par le manque de pluie de cette année, meurent ou donnent encore moins de fruits l'an prochain.

"C'est aussi un problème pour la récolte fruitière de l'année prochaine puisque la sécheresse a impacté les vergers l'été dernier, or la production à venir est déterminée par la végétation de l'année d'avant. On sait donc déjà qu'on aura une production moindre dans le département", souligne encore le vice-président du Conseil départemental.

Mais comment expliquer que cette sécheresse affecte la quasi-totalité du département sur une période aussi longue ? Au-delà du manque de pluie, Nicolas Garcia admet qu'il y a plusieurs facteurs aggravants, notamment "des influences géo-morphologiques avec la présence de montagnes qui isolent le département" et "une plaine trop sèche à certaines périodes de l'année en raison d'une faible végétation".