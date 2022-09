Sécheresse : qu'est-ce que le phénomène de RGA qui peut fissurer votre maison ?

C'est un phénomène méconnu, aux conséquences bien visibles, encore plus après cet été de sécheresse historique. Le RGA, pour "retrait-gonflement des argiles", touche de plus en plus de maisons en France. De nombreuses personnes ont vu apparaître des fissures sur leurs façades, leurs plafonds ou les murs de leur maison. En cause ? La sécheresse, qui sévit dans certaines zones du pays où le sol est argileux.

Selon la Cour des comptes, près de 10 millions de maisons individuelles seraient exposées aux risques de fissures. Car, même si aucun signe n'est pour le moment visible, le danger pour les maisons construites sur un terrain à base d'argile est très préoccupant. De nombreuses régions sont concernées en métropole. Le service géologique national qui estime que 48% du territoire est en zone d'exposition moyenne ou forte a établi une cartographie en fonction des risques.