Sécheresse : quatre villages des Pyrénées-Orientales déjà privés d'eau potable

"Avant d'arriver au stade où on n'a plus d'eau du tout, on a préféré faire un branchement sur un forage agricole mais cette eau n'est pour l'instant pas buvable", a poursuivi Jean-Pierre Saurie, indiquant que des prélèvements seront réalisés dans la journée pour déterminer "dans la semaine" si l'eau est potable. Si elle ne l'est pas, les communes disposent de suffisamment de bouteilles "pour alimenter les habitants pendant dix jours" et elles se préparent à effectuer de nouvelles commandes, a assuré Jean-Pierre Saurie.